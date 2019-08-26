Аэропорт Жуковский перед МАКС принял дополнительные меры орнитологической безопасности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский вместе с оператором взлетно-посадочной полосы - Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова - начал реализовывать дополнительные меры по повышению орнитологической безопасности, говорится в сообщении аэропорта. Основной комплекс этих мероприятий планируется реализовать до начала работы авиасалона МАКС-2019, который откроется 27 августа.

"В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Летно-исследовательского института", - говорится в сообщении.