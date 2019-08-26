Белорусский оператор "Дружбы" ввел свою проверку нефти из России на хлориды

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Белорусский оператор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с 1 августа 2019 года проводит собственный анализ поступающей российской нефти на содержание хлорорганических соединений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте белорусского оператора южной ветки магистрального нефтепровода "Дружба".

"На НПС "Гомель" с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну", - говорится в сообщении "Гомельтранснефть Дружба" со ссылкой на главного инженера Андрея Вериго.

По словам Вериго, ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы в подходы к обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба". При этом он напомнил, что создание новых узлов учета количества и качества нефти на границе с Россией и Польшей обсуждается с концерном "Белнефтехим".