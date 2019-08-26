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Козак и Трутнев поручат разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф

Разрабатывать недра российского шельфа Арктики могут только имеющие опыт работы на шельфе от пяти лет компании, в которых государству принадлежит не менее 50%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики будет дано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Козака Илья Джус.

"По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал он, отметив, что надо дождаться протокола совещания.

По закону разрабатывать недра российского шельфа Арктики могут только компании, в которых государству принадлежит не менее 50%, и имеющие опыт работы на шельфе от пяти лет. С 2016 года на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения действует мораторий. Сейчас на шельфе работают только "Газпром" и "Роснефть".

Ресурсы шельфа Арктической зоны Трутнев оценивал ранее в 17 млрд тонн жидких углеводородов и 85 трлн куб/ v газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в особенности остается крайне низкой, подчеркивал он. Трутнев отмечал, что сейчас наблюдаются проблемы в том числе с соблюдением лицензионных соглашений.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичКозак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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