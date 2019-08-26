Розничные цены бензина в России в июле выросли на 0,2%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в июле 2019 года в среднем выросли на 0,2% по сравнению с июнем. При этом производители бензина в июле снизили цены на 0,8%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,6%, тогда как цены производителей сократились на 5,6%. Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза).

В июле увеличение потребительских цен на бензин на 0,3% и более наблюдалось в 29 субъектах России. Из них наиболее значительно цены выросли в Иркутской области и Республике Тыва - на 1,9% и 1,2% соответственно.

В пяти субъектах РФ отмечалось снижение цен на бензин, в том числе в Магаданской и Омской областях - на 0,2%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%.