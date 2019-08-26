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Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций до конца года

Предельный объем эмиссии установлен на уровне 61,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга примут решение о выпуске облигаций в конце ноября - начале декабря этого года. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель городского комитета финансов Алексея Корабельников.

"Я думаю, что это конец ноября - начало декабря. У нас очень неплохая ликвидность, идет сокращение объема дефицита - на 11,2 млрд рублей в рамках корректировки бюджета мы будем дефицит сокращать, но одновременно будем смотреть, какие еще возможности по сокращению будут в ближайшие месяцы, будем отслеживать динамику по доходам, есть определенные опасения с исполнением адресной инвестиционной программы традиционно, поэтому я думаю, что фактически заимствования будут еще меньше, и о каких-то конкретных объемах можно будет говорить ближе к концу года", - сказал Корабельников.

В феврале этого года в пресс-службе комитета финансов сообщали ТАСС, что власти рассматривают выпуск облигаций в качестве приоритетного инструмента заимствований в 2019 году, предельный объем эмиссии на этот год установлен на уровне 61,4 млрд рублей.

Госдолг Петербурга на 1 января 2020 года, по оценке властей, ожидается в объеме немногим более 67 млрд рублей (что составляет 11,1% от объема доходов), на 1 января 2019 года он составил 30,1 млрд рублей (5,4%).

На 2019 год доходы городского бюджета ожидаются на уровне 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей.

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