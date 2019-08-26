Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ. Это первое снижение показателя с декабря 2018 года.

По данным регулятора, на начало августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, превысил более 2,58 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,61 трлн рублей.

На фоне введения США антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.