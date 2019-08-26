Доход бюджета Петербурга может вырасти на 1 трлн рублей за счет модернизации производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Модернизация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, а также помощь им в поисках новых рынков позволят достичь ежегодного объема дохода городского бюджета в объеме 1 трлн рублей. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко, выступая на рабочем совещании по подготовке проекта закона о бюджете.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил о планах к 2022 году сформировать профицитный бюджет города, а после этого выйти на объем доходов в 1 трлн рублей к 2024 году.

"Что касается увеличения доходной части бюджета до 1 трлн рублей, это говорит о том, что мы должны существенно нарастить темп роста экономики. Первое - это модернизация промышленного сектора. Под модернизацией я подразумеваю обновление основных фондов, мы предложим законопроект об инвестиционных налоговых вычетах, который будет служить основой для ускоренной модернизации основных средств промышленного производства", - сказал Москаленко.

Он добавил, что промышленность Петербурга имеет свою специфику, а именно - наличие большого числа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). "Мы понимаем те задачи, которые стоят перед конверсией (увеличением доли производства гражданской продукции), они в рамках гособоронзаказа не финансируются. Нашим предприятиям ОПК необходимо иметь средства на модернизацию, и мы понимаем, что это предприятия специфического характера, они имеют определенные ограничения по рынку в рамках нашей геополитической ситуации. Это вторая задача, мы должны помочь нашим предприятиям выйти на новые межрегиональные или страновые рынки", - отметил он.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, чтобы обеспечить доходы, нужны инвестиции. "Инвестиции с точки зрения крупных монополистов, 2 сентября мы будем слушать концепцию [РЖД] развития Петербурга как железнодорожного узла. Это прямые инвестиции, на сегодняшний день есть уже 88 млрд рублей объявленный объем инвестиций. Мы их рассчитываем увеличить кратно", - рассказал он, отметив, серьезно увеличит объем инвестиций в экономику Санкт-Петербурга реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва-Петербург".

О бюджете и промышленности

По данным городского комитета финансов, на 2019 год доходы бюджета Петербурга ожидаются на уровне 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей, дефицит - 40,5 млрд рублей. В 2018 году объем отгруженной промышленной продукции по Санкт-Петербургу составил 3,3 трлн рублей, что на 14,8% больше уровня 2017 года, по данным городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Доля Санкт-Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции по России составила 11,2%, в выпуске автомобилей - около 23%. В прошлом году вклад промышленного комплекса в формирование доходной части бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города являлся наибольшим - 48,8%.