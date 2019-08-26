Совмин Белоруссии утвердил стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Белоруссии утвердило стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС, координация работ по ее реализации возложена на министерство энергетики. Об этом говорится в сообщении Совмина республики, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Стратегия разработана для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции", - отметили в правительстве.

В его постановлении говорится, что Белоруссия в области обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами ориентируется на использование технологий и экспертных знаний страны - поставщика ядерных технологий - Российскую Федерацию. В стратегии отмечается, что "предпочтительным вариантом обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС является его переработка в России с возвратом в Беларусь отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов". В документе говорится, что в настоящее время разрабатываются механизмы формирования фондов БелАЭС, чтобы к окончанию сроков ее коммерческой эксплуатации в полном объеме накопить в этих фондах необходимую сумму на обращение с ядерным топливом и радиоактивными отходами (РАО). "К моменту возврата в Беларусь отходов переработки ОЯТ (ориентировочно к 2050 году) требуется подтвердить наличие на территории страны установок для обращения с ними", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что целесообразно рассмотреть возможность захоронения отходов переработки ОЯТ и РАО, образующихся в процессе эксплуатации БелАЭС, на одной площадке. В соответствии со стратегией, общие затраты по разным вариантам обращения с ОЯТ при существующих технологиях оцениваются "от $2,5 млрд до $3,5 млрд за весь период эксплуатации Белорусской АЭС (до 100 лет)". В документе отмечается, что не позднее 2020 года нужно разработать и заключить соглашение с РФ о сотрудничестве при обращении с ОЯТ не позднее 2020 года. Не позднее 2028 года должна быть создана накопительная площадка с возможностью ее расширения для сооружения промежуточного (долговременного) хранилища отработавшего топлива.