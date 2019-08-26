Крупнейший в России большой морозильный траулер начали строить в Калининграде для Камчатки

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Большой морозильный траулер (БМРТ) "Виктор Гаврилов" заложен в понедельник на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ - входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Судно станет самым крупным из БМРТ, строящихся сейчас на российских верфях, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Это новый корабль, это головное судно со всеми проблемами, которые могут быть при его строительстве. Но мы все умеем, все знаем, у нас есть контракт, есть сроки, есть опыт строительства именно рыболовного судна, поэтому мы уверены в том, что этот контракт мы реализуем вовремя", - сказал журналистам на церемонии закладки судна генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов.

"Я надеюсь, что новый корабль, который мы сегодня заложили, будет достроен качественно и в срок. Рыбаки Камчатки этого ждут", - сказал присутствовавший на церемонии губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Президент ОСК Алексей Рахманов не стал называть конкретные сроки завершения строительства судна. Он обратил внимание на важность соблюдения всех этапов работы над проектом. "Я думаю, что массовая стройка этого заказа (БМРТ) начнется приблизительно через шесть - семь месяцев", - сказал он.

Контракт на постройку БМРТ был подписан в 2018 году, заказчиком выступил рыболовецкий колхоз им. Ленина, базирующийся в Петропавловске-Камчатском. Траулер назван в честь капитана дальнего плавания и ветерана камчатского предприятия Виктора Гаврилова.

Проект 5670WSD, по которому будет построено судно разработан ООО "Вяртсиля Восток" из Санкт-Петербурга. Длина судна 121 м, ширина - 21,6 м, водоизмещение - около 13 тыс. т. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях, отметили в пресс-службе калининградского завода. На его борту будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.