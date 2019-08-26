Построенный для Камчатки траулер "Ленинец" передан заказчику в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Траулер-сейнер "Ленинец", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ - входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) по заказу камчатских рыбаков в Калининграде, передан заказчику. Церемония прошла на территории ПСЗ, на судне торжественно поднят российский флаг, передает корреспондент ТАСС.

"Проект для нас совершенно новый, я уверен, что серию [из трех кораблей] мы достроим в 2019 году и все три судна в 2020 году будут на Камчатке добывать биоресурсы", - сказал гендиректор ПСЗ Эдуард Ефимов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что суда для камчатских рыбаков строятся в Калининграде по программе модернизации рыболовного флота за счет инвестиционных квот - "квот под киль", которая предполагает выделение рыбакам квот на промысел при строительстве новых судов. "Это один из крупнейших за всю историю завода "Янтарь" проектов гражданского судостроения", - отметил он.

Траулер-сейнер "Ленинец" - головное судно проекта SK-3101R, построенное на ПСЗ "Янтарь" по контракту, подписанному с рыболовецким колхозом им. Ленина из Петропавловска-Камчатского, в январе 2016 года. Строительство траулера началось в июле 2016 года. В ноябре 2017 года он был спущен на воду, а 31 июля 2019 года завершил заводские ходовые испытания.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Контракт с камчатским заказчиком предполагает строительство в Калининграде трех таких судов. Второе судно серии "Командор" в июле текущего года приступило к швартовым испытаниям. Третий траулер - "Ударник" - готовится к началу швартовых испытаний. Оба судна, по данным ПСЗ, будут переданы заказчику до конца 2019 года.