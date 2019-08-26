Минтруд предложил частично оплачивать проезд северян-льготников к месту отдыха за границей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минтруд предложил частично компенсировать проезд к месту отдыха за границей для пенсионеров и инвалидов, которые проработали в районах Крайнего Севера. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Его принятие обеспечит равные возможности для реализации права пенсионеров на получение гарантируемой государством компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года независимо от территориальной расположенности избранного пенсионером места отдыха и будет способствовать сокращению числа обращений пенсионеров в судебные органы за защитой своих прав", - говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время пенсионеры и инвалиды из числа лиц, проработавших в районах Крайнего Севера, имеют право на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха по территории РФ один раз в два года. Территориальные органы Пенсионного фонда принимают решения об отказе в предоставлении компенсации в случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы России.

"Судами выносится порядка 99 % решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.