Источник: допуск частных инвесторов на шельф обсуждается для нераспределенных лицензий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инициатива допуска частных инвесторов к разработке арктического шельфа касается только 10% нераспределенных лицензий, сообщил журналистам источник, участвовавший в обсуждениях.

Ранее официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщил ТАСС, что по итогам сегодняшнего совещания планируется дать поручение разработать законопроект о доступе частных инвесторов к работе на шельфе Арктики. Позднее он уточнил журналистам, что "обсуждались общие вопросы стимулирования развития арктического шельфа, будет дано поручение о разработке соответствующего законопроекта".

"Допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий", - сказал собеседник агентства.