Реконструкция стадиона "Спартак" в Северной Осетии завершится не ранее 2021 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии, которые планируется начать в 2020 году продолжатся около двух лет. Таким образом, проект будет реализован не ранее 2021 года, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев.

"Мы будем надеяться, что приступим [к реконструкции] в 2020 году и два года на реализацию проекта потребуется - 2020 и 2021 год", - сказал Касаев.

По его словам, заявка уже подана в федеральные органы. После реконструкции стадион сможет вмещать 15-17 тыс. зрителей. Как сообщалось, финансирование работ по проекту реконструкции стадиона "Спартак" обойдется в 1,1 млрд рублей.

Руководитель республики Вячеслав Битаров поднимал вопрос реконструкции на встречах руководством страны. По итогам было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию реконструкции объекта.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для профессионального футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпион России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.