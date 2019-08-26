Эксперты выступили за повышение ответственности за умышленный срыв торгов по госзакупкам

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Ответственность за умышленное затягивание и срыв торгов по госзакупкам должна быть повышена, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако не все сходятся во мнении, что необходимо вводить уголовную ответственность за данные действия в связи со сложностью собрать доказательную базу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств завершить работу по подготовке предложений о введении уголовной ответственности за умышленное затягивание и срыв торгов по госзакупкам до 5 сентября. На совещании в Южно-Сахалинске 2 августа глава правительства возмутился ситуацией с недобросовестными подрядчиками, которые допускают махинации с торгами по госзакупкам. Причиной он назвал, в частности, желание "разбить" конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях.

"Думаю, что достаточно административной ответственности, потому что уголовных статей у нас и так хватает, статья "Мошенничество", например. Уголовное преследование - оно сложное, нужно доказать наличие умысла, вины. Как правило, в таких тонких вещах все "заматывается". Я разделяю негодование премьер-министра, потому что потому что такие умышленные действия - действительно безобразие, но думаю, что это (введение уголовной ответственности - Прим. ТАСС) - крайний вариант", - сказал ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

По его словам, необходимо в первую очередь предусмотреть компенсационные механизмы. "Нужно по цепочке посмотреть и сделать так, чтобы было невыгодно и невозможно заниматься затягиванием или срывом торгов", - считает он. Калинин предлагает прописать процедуры и обеспечительные меры в рамках административного кодекса.

Позиция Корпорации МСП

Ответственность за нарушения в госзакупках должна быть обоюдной как для участников торгов, так и для заказчиков, полагает глава Корпорации МСП Александр Браверман. "Ответственность должна быть зеркальной, это совершенно очевидно, потому что поставка некачественных товаров, работ, услуг, особенно комплектующих, влечет за собой некачественный финальный продукт. Поэтому малый и средний бизнес должен нести абсолютную ответственность за поставки", - сказал он журналистам, комментируя поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава Корпорации МСП отметил, что меры ответственности для бизнеса, как правило, прописываются в тендерной документации еще до заключения договора. Он добавил, что "сейчас [для госзаказчиков] будет введена повышенная административная ответственность, а не те символические штрафы, которые сегодня налагаются на руководителей этих компаний".

По мнению Бравермана, в целом "острота проблемы по закупкам для бизнеса снята", остаются лишь отдельные нарушения, с которыми нужно бороться. Он обратил внимание на то, что если в 2015 году крупнейшие заказчики приобрели у МСП товары и услуги на 64,7 млрд рублей, то по итогам 2018 года сумма выросла до 3,27 трлн рублей.

Позиция ФАС

ФАС России проанализировала предложения регионов и пришла к выводу о "целесообразности введения платности за необоснованные жалобы, подаваемые "профессиональными" жалобщиками", сказал заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев, слова которого привели ТАСС в пресс-службе ведомства. Он отметил, что решение вопроса, обозначенного премьер-министром, заключается в принятии целого комплекса мер.

Профессиональные жалобщики - это недобросовестные организации, частные лица, подающие жалобы на закупки, задача которых не восстановить нарушенные права, а приостановить или сорвать проведение закупки. Они могут действовать в интересах недобросовестных участников системы закупок.

По словам Евраева, также сегодня ФАС разрабатывает законопроект, который предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность за нарушения на госзакупках и закупках госкомпаний.

"Предлагается допускать к крупным контрактам не только на стройку, но и по другим отраслям, только квалифицированных участников закупок, обладающих опытом исполнения соответствующих контрактов. Такие изменения позволят допустить к участию в закупках лиц, имеющих опыт выполнения аналогичных контрактов и, как следствие, имеющих необходимую квалификацию, что позволит качественно, в срок исполнять взятые обязательства по контракту", - сказал он.

ФАС России направила в правительство поправки, ужесточающие уголовную ответственность за антиконкурентные соглашения на закупках. Они предполагают ведение реестра участников картелей и запрет для них на участие в торгах, обмен данными с правоохранительными органами, штраф в двукратном размере за повторное заключение картеля и другие меры, уточнил замглавы ведомства.

Сейчас установлена уголовная ответственность за злоупотребления в сфере закупок, подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок.

Кроме того, весной этого года был принят большой пакет поправок, в том числе по повышению эффективности пресечения умышленного затягивания и срыва торгов. Сюда вошли сокращение срока направления жалоб участниками закупки после подведения итогов закупки с 10 до 5 дней, сокращение срока принятия решений о внесении недобросовестного участника в Реестр недобросовестных поставщиков - до 5 дней, ужесточение антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона, добавил Евраев.