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Трамп: затягивание Китаем переговоров с США только осложнит заключение торговой сделки

Затягивание Китаем переговоров с США только осложнит заключение торговой сделки - Трамп.

Северный Кавказ
В КБР к концу году планируют построить противолавинную галерею к лагерю "Джантуган"
Общая стоимость строительства составит 128,7 млн рублей
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