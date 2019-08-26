В КБР к концу году планируют построить противолавинную галерею к лагерю "Джантуган"

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Строительство противолавинной галереи к альпинистскому лагерю "Джантуган" планируется в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках соглашения с Минкавказом РФ, сообщили в понедельник ТАСС в правительстве региона. Строительство должно завершится в декабре 2019 года.

"В рамках соглашения с Минкавказом РФ выделены средства из федерального бюджета на строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный-Эльбрус к альплагерю "Джантуган" протяженностью 94,8 погонных метра. Общая стоимость строительства 128,7 млн рублей, из них федеральных средств - 119,6 млн рублей ", - сказали в правительстве.

Кроме того, в республике в 2019 году планируется проведение дорожных работ на участках протяженностью 63,67 км, в том числе построить 0,829 км, реконструировать 16,15 км, капитально отремонтировать 18,991 км и отремонтировать 27,7 км автодорог. "Планируемое финансирование в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составляет 1,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 479,7 млн рублей, республиканского бюджета - 865,1 млн рублей", - сообщили в правительстве КБР.

Также из средств целевого дорожного фонда субъекта предоставлены субсидии муниципальным образованиям в размере 274,9 млн рублей для улучшения состояния дорог общего пользования местного значения. При этом, как отмечается, 224,9 млн рублей будут направлены на ремонт участков автодорог местного значения общей протяженностью 27,3 км и 50 млн рублей на ликвидацию ямочности асфальтобетонного покрытия.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Кабардино-Балкарской Республике составляет 9 341,2 км, в том числе федерального значения 379 км, регионального - 2 940,826 км, муниципального - 6 020 км.