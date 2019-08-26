МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сбербанк и Rambler Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в области медиа и развлечений, сообщается в пресс-релизе госбанка.

Отмечается, что в рамках сделки Сбербанк инвестировал в медиагруппу и стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Сбербанк инвестировал в капитал медиагруппы (cash-in инвестиции) - денежные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

Структура корпоративного управления предусматривает создание совета директоров, в который войдут четыре представителя Сбербанка и пять представителей Rambler Group. Председателем совета директоров будет избран первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

"Должность предполагает ежегодное ротирование: следующим председателем совета директоров будет владелец Rambler Александр Мамут. После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития", - отмечается в пресс-релизе.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 ресурсов Рунета, в числе которых - Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис "Рамблер.Касса" и другие, а также кинотеатр "Художественный".