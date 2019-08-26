Huawei примет участие в разработке цифровых решений для солнечной энергетики в ОАЭ

ТАСС, 26 августа. Управление Дубая по воде и электричеству (DEWA) и китайская Huawei обсудили возможности сотрудничества в сфере применения цифровых технологий для солнечной энергетики, сообщает издание pv magazine.

"DEWA нацелена внедрить современные цифровые решения для создания умной сети возобновляемой энергии и запуска крупнейшего в мире солнечного парка общей мощностью 5000 МВт к 2030 году", - сообщил главный исполнительный директор компании Саид Мохаммед Аль Тайер.

Ранее правительство ОАЭ озвучивало намерение сделать Дубаи первым в мире городом, где электро- и водоснабжение задействуют алгоритмы искусственного интеллекта. Предполагается, что инновации в сфере солнечной энергетики также позволят достичь цели по переходу на 75-процентный уровень выработки энергии из альтернативных источников к 2050 году.