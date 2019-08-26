В Чечне планируют восстановить фонд нефтяных скважин

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Компания из Самары займется восстановлением фонда нефтяных скважин в Чечне. Об этом написал в понедельник руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов на своей странице в Instagram.

"Провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО "Самарская Нефтесервисная Компания", о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям. На данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ", - отметил Таймаханов.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что это откроет новые возможности для социально-экономического развития региона, создания новых производств и рабочих мест. Компании принадлежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.