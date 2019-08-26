Минфин опроверг неэффективность большинства налоговых льгот для бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Расчеты Минфина не свидетельствуют о неэффективности большинства налоговых преференций для бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на расчеты Минфина за 2018 год написала, что большинство - 66% - налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными. В прошлом году они принесли прибыль в 87 млрд рублей, тогда как обошлись регионам в 253 млрд рублей. К 2021 году объем льгот должен будет сократиться на 35% - до 165 млрд рублей, приводило издание оценку министерства.

В Минфине сообщили, что на сайте ведомства опубликована лишь часть данных о налоговых льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество (без учета социальных, а также налоговых расходов, которые носят технический характер). Таким образом, сравнивать размещенные данные с общим объемом льгот некорректно, подчеркнули в ведомстве.

"Из размещенных данных не следует, что 66% налоговых преференций имеет отрицательный эффект и тем более признаются неэффективными. Также Минфин России не давал оценок, что к 2021 году объем льгот сократится на 35%. Решение о сокращении льгот, установленных региональным законодательством, - исключительная компетенция органов власти субъектов РФ", - заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в документе, на который ссылаются "Известия", приведены объемы выпадающих доходов региональных бюджетов по налоговым льготам и пониженным ставкам по налогу на прибыль и имущество организаций, которые носят стимулирующий характер и имеют положительный совокупный бюджетный эффект.

Министерство не производит оценку эффективности региональных налоговых льгот, в том числе для бизнеса, напомнили в пресс-службе. Согласно Бюджетному кодексу, оценка эффективности региональных налоговых льгот - полномочие региона, а именно - кураторов каждого налогового расхода на основании утвержденной формализованной методики.