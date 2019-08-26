Служба финомбудсмена призвала избегать платных посредников при подаче жалоб

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Служба финансового омбудсмена сообщила об участившихся случаях подачи потребителями обращений при содействии посредников, взимающих за это плату - от 3 тыс. до 7 тыс. рублей. В службе напомнили, что по закону обращение к уполномоченному для потребителя является бесплатным.

С 1 июня действует обязательный досудебный порядок разрешения споров по каско, ОСАГО и добровольной "автогражданке": недовольный выплатой гражданин до подачи иска в суд обязан обратиться к финансовому омбудсмену.

"В последнее время потребители вместе с необходимыми документами для финансового уполномоченного прикладывают квитанции об оплате услуг по консультированию и помощи в подготовке обращений финансовому уполномоченному. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится потребителям от 3 тыс. до 7 тыс. рублей", - говорится в сообщении службы.

"Служба финансового уполномоченного рекомендует потребителям финансовых услуг внимательно относиться к использованию подобного рода посреднических услуг. Законом расходы потребителей на оплату этих услуг возмещению не подлежат", - приводятся в сообщении слова главы службы обеспечения деятельности финуполномоченного Ольги Крайновой.

Для потребителей обращение к финуполномоченному является бесплатным, "подача обращения не требует специальных юридических познаний", напомнили в службе. Подать обращение можно через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного, а также в письменной форме по адресу службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного. При затруднениях при подаче обращения можно обратиться в колл-центр службы по телефону: 8 (800) 200-00-10 (звонок по России бесплатный).

"Обращаем внимание потребителей финансовых услуг, что направление обращений финансовому уполномоченному с помощью посредников не гарантирует сохранность и безопасность персональных данных потребителей финансовых услуг", - подчеркнули в службе.