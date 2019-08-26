Василий Бойцов временно займется курированием судостроения в гражданском направлении ОСК

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по техническому развитию Василий Бойцов будет временно курировать судостроительный комплекс компании в гражданском направлении, сообщил журналистам в понедельник глава судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Зная потенциал Василия Борисовича [Бойцова], я временно поручил ему отвечать за гражданское судостроение тоже. Но при этом мы понимаем, что в перспективе у него есть все шансы доказать, что у него это получится", - сказал он.

Кандидата на должность вице-президента ОСК по гражданскому судостроению определят в ближайшее время, добавил Рахманов. "Да, он будет назначен в ближайшее время, есть несколько кандидатов, которых мы рассматриваем. Поскольку получение этой должности сопряжено с получением формы допуска, поскольку мы все равно не можем вице-президента по гражданскому судостроению отрезать от всех наших общих корпоративных дел, в ближайшее время это будет сделано", - сказал он.

В сентябре планируется обсуждение новой корпоративной структуры ОСК, уточнил глава судостроительной корпорации. "Поэтому все, что происходит сейчас в кадровых перестановках, - это временные схемы, каждая из которых должна обеспечить работоспособность, чтобы у нас не получилось задержек или препятствий в наших проектах".

Василия Бойцова назначили на должность вице-президента по техническому развитию в августе 2019 года.