Два петербургских вокзала обсуждаются для прибытия поездов ВСМ "Москва - Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обсуждают с компанией "Российские железные дороги" (РЖД) два варианта вокзалов, куда будут приходить поезда высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург". Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Елин, выступая на рабочем совещании по проекту закона о бюджете города на 2020-2022 годы.

"С РЖД рассматриваем, куда лучше приходить, на Московский вокзал или на Витебский", - сказал он.

Московский вокзал - пассажирский терминал железнодорожной станции "Санкт-Петербург-Главный", расположен по адресу Невский пр., 85. Здание вокзала и Конторский корпус Николаевской железной дороги являются объектами культурного наследия народов России и охраняются государством. Витебский вокзал расположен на Загородном проспекте, 52, он является первым вокзалом в России.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования ВСМ "Москва - Санкт-Петербург". Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию. Позднее вице-премьер Максим Акимов отмечал, что проект ВСМ "Москва - Казань" не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга. Предварительно строительство ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" оценено в 1,5 трлн рублей, сообщал Акимов в июне.