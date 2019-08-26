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Саммит G7 во Франции
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Страны G7 выступили за глубокое реформирование ВТО

В Группе семи также намерены добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках ОЭСР

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Страны G7 выступают за глубокое реформирование ВТО в контексте защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, опубликованной в понедельник на сайте Елисейского дворца.

Там также сказано, что лидеры стран Группы семи (G7) намерены добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках ОЭСР в 2020 году.

"Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР", - гласит один из пунктов документа.

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