Страны G7 выступили за глубокое реформирование ВТО

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Страны G7 выступают за глубокое реформирование ВТО в контексте защиты интеллектуальной собственности и урегулирования споров. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, опубликованной в понедельник на сайте Елисейского дворца.

Там также сказано, что лидеры стран Группы семи (G7) намерены добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках ОЭСР в 2020 году.

"Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР", - гласит один из пунктов документа.