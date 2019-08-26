Трамп пообещал, что США пока не будут вводить пошлины против Японии

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. США не рассматривают возможность введения пошлин на экспорт японских товаров и услуг для защиты своих национальных интересов в преддверии заключения торгового соглашения с Токио. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося в этом городе саммита Группы семи.

Трампу был задан вопрос, рассматривают ли США возможность введения против Японии пошлин в качестве средства защиты своих национальных интересов. "Нет, вообще нет", - ответил он, пояснив, что такой сценарий не рассматривается именно потому, что стороны договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года.

"Я, в принципе, мог бы предпринять такой шаг, но не стану делать этого. Мы лишь хотим, чтобы к нам относились справедливо", - продолжал президент США, отметив долголетний и традиционно значительный профицит Японии в торговле с США.

Трамп в воскресенье на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ сообщил о достижении принципиального согласия по торговому соглашению, документ может быть подписан на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Как пояснил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, соглашение будет касаться трех основных сфер: сельского хозяйства, отраслевых пошлин и цифровой торговли. По словам Лайтхайзера, соглашение приведет к существенному снижению тарифных и нетарифных барьеров.

США и Япония в апреле начали торговые переговоры в новом формате с участием министра по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги и Лайтхайзера. Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.