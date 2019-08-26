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Роскосмос подписал новый контракт с Тюлиным на продолжение деятельности на посту главы РКС

Перед Андреем Тюлиным поставлена задача обеспечения программы импортонезависимости в космическом приборостроении

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с генеральным директором холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андреем Тюлиным, на которой они договорились подписать новый контракт с руководителем холдинга вместо завершившегося, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Сегодня, 26 августа, состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с руководителем АО "Российские космические системы" Андреем Тюлиным. По итогам встречи принято решение о продолжении его работы в компании в рамках нового контракта", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Роскосмосе, перед Тюлиным "поставлена задача безусловного обеспечения программы импортонезависимости в космическом приборостроении и своевременного исполнения государственного оборонного заказа".

Ранее в Роскосмсосе сообщили ТАСС, что контракт с гендиректором РКС истек.

Холдинг создает космические приборы, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Является оператором российских средств дистанционного зондирования Земли.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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