Минкавказ: сельское хозяйство и туризм должны стать точками роста экономики Дагестана

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Развитие логистических возможностей, сельское хозяйство и туризм должны стать точками роста экономики Республики Дагестан. Такое мнение высказал на встрече с участниками X Северо-Кавказского форума "Машук-2019" министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Первое - это туризм, это сельское хозяйство. На примере Дагестана - это развитие порта, логистика, нужно развивать порт Махачкала, нужно развивать и создавать заново морской порт в районе города Каспийска, нужно создавать пассажирский порт в Дербенте, потому что туристы должны прибывать туда - это уникальный город, и надо создавать возможности для приезда туристов туда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос участница форума.

Говоря о сфере сельского хозяйства, министр отметил необходимость "возрождать традиционные отрасли, которые были в советское время - это и виноградарство, и, конечно, мясная промышленность".

Министр также пояснил, что развитие этих точек роста необходимо для борьбы с безработицей, составляющей на данный момент в округе 10,5%.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.