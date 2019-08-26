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ЦБ уточнил будущий порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщика

Новые правила вступят в силу с 1 октября текущего года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Банк России внес уточнения в порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, который будет применяться с 1 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Согласно уточненному порядку, банкам предоставлено право не производить расчет ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заемщика либо исполнение требований по кредиту (займу) в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул", - отмечается в сообщении.

Кроме того, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления более пяти лет. Также из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, предоставленные в соответствии с льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с господдержкой, в случае, если при приобретении заемщиком жилья его ПДН не превышает 60%, отметили в ЦБ РФ.

Регулятор также корректировал подход к расчету вмененного дохода заемщика, определяемого на основании данных кредитного отчета бюро кредитных историй. Это позволит не занижать значение дохода заемщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств. Помимо этого, изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технической неготовности.

Также регулятор сократил срок вступления в силу решения совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов с трех до двух месяцев с даты опубликования решения на сайте регулятора. Кроме того, изменениями упорядочены действующие коды активов, к которым применяется надбавка к коэффициентам риска.

Введение ПДН

ЦБ 1 октября 2019 года планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

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