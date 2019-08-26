Орешкин: РФ надо рассчитывать только на свои силы при решении задачи ускорения экономики

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. России надо решать проблему ускорения темпов роста экономики, опираясь исключительно на собственные силы. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономического развития Максим Орешкин.

"Внешняя экономика не будет основным драйвером, который сможет вытянуть российскую экономику. Нам нужно ориентироваться исключительно на собственные силы, и в условиях фаз кредитного цикла, в первую очередь в потребительском кредитовании, главным источником роста в 2020 году могут стать только инвестиции", - сказал он.

Нефтяной рынок

Риски на мировом нефтяном рынке пока слишком серьезны, чтобы задумываться о тратах средств Фонда национального благосостояния, считает Орешкин.

"Мы видим очень серьезные риски на нефтяном рынке. У нас котировки нефти упали ниже $60 за баррель, а если мы уйдем ниже 50 [долларов за баррель], то ничего накапливаться не будет, поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит", - сказал он.

По мнению министра, в первую очередь надо говорить об изменении структуры инвестиций ФНБ за рубежом.

"То есть это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нас, у нашей страны есть, которые мы реализуем в других странах. Ресурс ФНБ в первую очередь должен быть направлен именно на эти цели", - добавил Орешкин.

По данным Минфина, объем ФНБ за июль текущего года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124 137 млрд.

Правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП, заявлял первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.