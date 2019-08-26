{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин: РФ надо рассчитывать только на свои силы при решении задачи ускорения экономики

Главным источником роста в 2020 году могут стать инвестиции, считает министр экономического развития

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. России надо решать проблему ускорения темпов роста экономики, опираясь исключительно на собственные силы. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия-24" министр экономического развития Максим Орешкин.

"Внешняя экономика не будет основным драйвером, который сможет вытянуть российскую экономику. Нам нужно ориентироваться исключительно на собственные силы, и в условиях фаз кредитного цикла, в первую очередь в потребительском кредитовании, главным источником роста в 2020 году могут стать только инвестиции", - сказал он.

Нефтяной рынок

Риски на мировом нефтяном рынке пока слишком серьезны, чтобы задумываться о тратах средств Фонда национального благосостояния, считает Орешкин.

"Мы видим очень серьезные риски на нефтяном рынке. У нас котировки нефти упали ниже $60 за баррель, а если мы уйдем ниже 50 [долларов за баррель], то ничего накапливаться не будет, поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит", - сказал он.

По мнению министра, в первую очередь надо говорить об изменении структуры инвестиций ФНБ за рубежом.

"То есть это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нас, у нашей страны есть, которые мы реализуем в других странах. Ресурс ФНБ в первую очередь должен быть направлен именно на эти цели", - добавил Орешкин.

По данным Минфина, объем ФНБ за июль текущего года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124 137 млрд.

Правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП, заявлял первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
Северный Кавказ
Глава Минкавказа призвал участников "Машука" не бояться открывать свой бизнес
При этом Сергей Чеботарев отметил, что представительства Корпорации МСП в настоящее время открыты во всех регионах СКФО, и молодые люди могут получить в них необходимые консультации и поддержку
Читать полностью