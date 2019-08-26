Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС "Аврора"

ТАСС, 26 августа. Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

"Это пилотный проект. Мы рассматриваем его как первый этап запуска российской ОС на устройствах Huawei", - сказал один из источников. Отмечается, что на данный момент речь идет о 360 тыс. гаджетов.

Представитель Huawei подтвердил агентству, что компания ведет переговоры с Минкомсвязью РФ. "Huawei заинтересована в проекте. Уже состоялась демонстрация образцов планшетов, которые могут быть использованы", - сообщил Reuters второй источник.

"В настоящее время рассматриваются различные варианты сотрудничества с Huawei с участием Минкомсвязи. Пока мы не разглашаем детали, т. к. существует соглашение о конфиденциальности", - говорится в письменном заявлении "Ростелекома", поступившем в ответ на запрос агентства.

ОС "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, она сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. ОС может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО. Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.

Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. После этого компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позднее Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.