"Мечел" получил предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском проекте

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Мечел" получил предложение Газпромбанка о выкупе доли банка в Эльгинском угольном проекте и изучает его, сообщил ТАСС представитель "Мечела".

"Предложение Газпромбанка получили, изучаем", - сказали в компании.

23 августа стало известно, что Газпромбанк получил предложение от инвестора о покупке доли в Эльгинском проекте, которая составляет 49%. При этом у "Мечела" по закону есть право выкупить долю банка в течение месяца, если он найдет финансирование. Газета "Ведомости" сообщила, что речь идет о компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна (одного из основателей телеком-оператора Yota, в настоящее время принадлежит "Мегафону"), которая уже подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Источник ТАСС, близкий к Газпромбанку, сообщил, что возможная сделка по Эльге не повлияет на решение банка по реструктуризации долга "Мечела".

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годы на 2024-2026 годы. При этом Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации. По состоянию на май 2019 года долг "Мечела" перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на $2,5 млрд сроком на 13,5 лет под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на $150 млн. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявил, что вопрос финансирования проекта ВЭБ "заморожен".

В феврале 2019 года газета "Ведомости" писала, что "Мечел" может продать Эльгинское месторождение для решения вопроса с долгами.

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец июня 2019 года составил 411 млрд рублей, снизившись на 12 млрд рублей к уровню на конец 2018 года.