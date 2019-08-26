Чеботарев сообщил, что сельское хозяйство на Северном Кавказе становится высокоприбыльным

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Отрасль сельского хозяйства на Северном Кавказе, в том числе производство баранины, становится высокоприбыльной. Об этом сообщил в понедельник участникам X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Сегодня сельское хозяйство становится высокоприбыльным производством. Например, производство баранины. Про это мы много говорим сейчас и знаем, что спрос превышает предложение, и нам надо предложение увеличивать, потому что мы уже не можем обеспечивать все потребности внешних наших игроков, и нам надо прежде всего себя обеспечить и сделать так, чтобы цены не росли на баранину - сейчас мы это делаем вместе с общественными организациями и предпринимателями", - сказал он, отвечая на вопрос одного из участников форума о том, на какие сферы и отрасли стоит ориентироваться при разработке своих проектов для реализации в округе.

Чеботарев также рекомендовал участникам обратить внимание на сферу туризма и решение вопросов, связанных с подготовкой кадров. "Формирование человеческого капитала - тема для нас актуальная. Нам не хватает специалистов, которые имеют глубокие знания, достаточные знания для того, чтобы реализовать тот или иной проект. Наша задача - формировать человеческий капитал - эту тему можно взять", - добавил министр.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.