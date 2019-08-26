Bild: умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Бывший председатель правления (1993-2002) и экс-глава наблюдательного совета (2002-2015) компании Volkswagen, Фердинанд Пиех умер в воскресенье на 83 году жизни. Об этом сообщила в понедельник вечером газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, австрийский бизнесмен был госпитализирован после посещения ресторана в баварском Розенхайме. Спасти его не удалось, причины не называются.

Пиех родился в Вене в 1937 году, был внуком Фердинанда Порше - основателя одноименной компании. С должности главы набсовета Volkswagen ушел в 2015 году.

Volkswagen долгое время ассоциировался именно с деятельностью Пиеха. Предприниматель считался легендой немецкой автомобильной промышленности, был почетным доктором нескольких университетов, а также почетным жителем ряда немецких городов. Владел пакетом акций Porsche. Авторитетный немецкий журнал Manager Magazin в 2011 году поставил его на первое место в рейтинге самых значимых германских управленцев за последние 30 лет.

Остается неизвестной роль Пиеха в "дизельном скандале", который потряс несколько лет назад немецкий автопром и конкретно Volkswagen. Сам он утверждал, что своевременно уведомил членов набсовета о факте манипуляций с показателями выхлопов. При этом он отказался выступить в качестве свидетеля в специальном комитете Бундестага по расследованию скандала.