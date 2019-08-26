Минкавказ готов поддержать предложение по созданию производства СПГ на Ставрополье

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа готово поддержать проект по созданию производства сжиженного природного газа (СПГ) в Ставропольском крае. Об этом заявил на встрече с участниками X Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

"Конечно, поддерживаю [предложение о возможном создании производства СПГ]. Если у нас [у Ставропольского края] такие возможности есть. Давайте конечное предложение, потому что это дело нужное для развития Северного Кавказа, а там уже специалисты подскажут. Давайте посмотрим", - ответил он на соответствующее предложение одного из участников форума.

По словам инициатора проекта, производство СПГ даст возможность обеспечить газо- и энергоснабжение труднодоступных районов в регионах Северного Кавказа, позволит улучшить экологию Кавказских Минеральных Вод, снизит себестоимость транспортировок и приведет к созданию новых рабочих мест.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.