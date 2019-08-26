Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить $572 млн за стимулирование опиоидного кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Суд в американском штате Оклахома в понедельник обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

По его данным, судья округа Кливленд Тад Болкмен постановил, что Johnson & Johnson подлежит наказанию по закону за методы продвижения на рынке болеутоляющих средств, которые вводили пациентов в заблуждение и содействовали опиоидному кризису в Оклахоме. Суд таким образом удовлетворил соответствующий иск, направленный на рассмотрение генеральной прокуратурой данного штата. Как отмечает агентство, аналогичного рода претензии к компании имеют еще несколько тысяч истцов.

Johnson & Johnson заявила о намерении обжаловать данное решение суда округа Кливленд.

Ирландская фармацевтическая компания Endo Pharmaceuticals в августе согласилась заплатить двум округам штата Огайо $10 млн в рамках досудебного урегулирования претензий за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса. Израильская Teva Pharmaceuticals в мае заключила аналогичное соглашение со штатом Оклахома, обязавшись выплатить ему $85 млн. Фармацевтическая Purdue Pharma также предпочла пойти на мировую с этим штатом и заплатила $270 млн.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из серьезнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и в октябре 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.