В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие.

В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган посмотрят экспозицию и проведут двусторонние переговоры.

Ожидается, что в этом году деловая программа салона будет насыщеннее, чем два года назад. Так, свое участие подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранных. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. на открытых статических площадках.

Всего запланировано проведение более 80 деловых мероприятий, большая часть которых пройдет в конгресс-центре, остальные - на стендах, в павильонах и шале участников, а также в пресс-центре салона. Участниками деловой программы станут 2000 специалистов. Как сообщил коммерческий директор ОАО "Авиасалон" (организатор выставки) Владимир Советкин, впервые в этом году у МАКС появилась страна-партнер в лице Китая.

Визит президента

В первый день работы МАКС-2019 салон посетит Путин. "У президента напряженный день, в Жуковском будет день рабочего визита президента Турции Эрдогана. Они вместе с Путиным посмотрят экспозицию и проведут двусторонние переговоры", - сообщил Песков.

Также ожидается, что в ходе переговоров лидеры России и Турции обсудят ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Путин посещает МАКС не в первый раз. На прошлом авиасалоне, который проходил два года назад, глава государства ознакомился с новой модификацией пассажирского самолета Sukhoi SportJet, созданного для перевозки спортивных команд. Также в космическом павильоне президента тогда заинтересовали лунная станция "Луна-24" и аппарат "Луна Глоб".

Летная программа

"В бизнес-дни летная программа будет осуществляться по сокращенному графику, в дни массового посещения, с 30 августа по 1 сентября, полеты запланированы в промежутке с 11 до 17 часов. Мастерство продемонстрируют летчики-испытатели, пилотирующие новейшие образцы авиатехники, а также участники восьми пилотажных групп", - сообщили в ОАО "Авиасалон".

Главной премьерой гражданской части авиасалона станет премьерный показ среднемагистрального самолета МС-21. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) покажет сразу три новых самолета этой модели: один будет участвовать в летной программе, еще один - впервые показан с отделкой салона. В летной программе планируется участие и российского Sukhoi Super Jet 100, а также иностранных Airbus A350 900 и Embraer E195.

Среди военной авиации в воздухе можно будет увидеть истребитель пятого поколения Су-57, новейший МиГ-35 поколения 4++, современные боевые самолеты Су-35С, Су-34, самолет-амфибию Бе-200. Летчики морской авиации ВКС РФ впервые представят программу "Воздушный бой с элементами сверхманевренности" на двух истребителях Су-30СМ.

Авиасалон МАКС-2019 традиционно представит широкую полетную программу среди пилотажных групп: ожидаются выступления российских "Русских витязей" на Су-30СМ, "Стрижей" на МиГ-29, "Соколов России" (Су-27), "Руси" (L-39), "Колибри" (однодвигательные Sierra) и "Первого полета" (Як-52, Як-54), а также латвийской Baltic Bees (L-39C) и литовской ANBO (Як-50).

Также в этом году в полетной программе будет участвовать исторические Ил-2, МиГ-3 и МиГ-15. В целом же, как и раньше, в рамках статической экспозиции зрителям будет доступна целая выставка исторических самолетов, включая первый сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.

"Впервые в рамках летной программы пройдут соревнования "Кубок МАКС-2019" по пилотажу на одномоторных поршневых самолетах с участием ведущих российских спортсменов", - добавили в "Авиасалоне". В компании-устроителе добавили, что запланирована демонстрация в воздухе летательных аппаратов иностранных производителей, а также воздушных судов общего назначения.

Гражданские новинки

В этом году на МАКС будет представлено 210 воздушных судов, включая исторические, новейшие гражданские и боевые летательные аппараты. Состоится ряд мировых и российских премьер, главной из которых станет мировая премьера новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21-300. Два самолета будут выставлены на статической экспозиции, еще один продемонстрирует летные возможности в небе.

"Впервые на авиасалоне МАКС будет представлен авиационный двигатель ПД-14 для самолета МС-21, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК). Силовая установка уже получила сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). В планах ОДК - выпуск до 50 авиадвигателей ПД-14 в год", - сообщили в преддверии авиасалона в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Также впервые в России будет продемонстрирован макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Посетители смогут ознакомиться с кабиной экипажа, фрагментами салонов первого, бизнес- и эконом-классов, а также увидеть служебные отсеки лайнера.

Зарубежные авиастроители впервые продемонстрируют в России ближнемагистральный лайнер Emdraer E-195E2 в ливрее Tech Lion, бизнес-джет Pilatus PC-24, легкомоторный самолет Piper M500. Ранее уже демонстрировавшийся на МАКС Airbus A350-900 будет представлен в этом году с новыми решениями Airbus Connected Experience, которые призваны повысить комфорт пассажиров, а также улучшить их взаимодействие с экипажем.

В нише вертолетной техники будут представлены модификация "Ансата" с VIP-салоном, выполненном в стилистике автомобилей Aurus, и первый серийный образец Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Впервые в летной программе участвует средний многоцелевой вертолет Ка-62. На "статике" будут также представлены макет легкого однодвигательного вертолета VRT500 и беспилотный летательный аппарат VRT300.

МАКС военный

Ключевым образцом в военной экспозиции салона станет российский истребитель пятого поколения Су-57. Как отметили организаторы салона, он впервые будет представлен как в статической части, так и в летной программе - ранее самолет участвовал только в последней. Как сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, специалисты предприятия-разработчика готовы проконсультировать потенциальных иностранных заказчиков по экспортной версии истребителя - Су-57Э.

"Еще одна военная новинка - легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - экспортная модификация Ил-112В. К настоящему моменту на оба самолета получена вся необходимая экспортная документация, что дает возможность "Рособоронэкспорту" предлагать их зарубежным заказчикам", - отметили в госкорпорации.

Впервые на МАКС будет показан конвертируемый самолет-заправщик Ил-78М-90А. Кроме того, предприятия авиакластера Ростеха представят новейшие системы и комплектующие для существующих и перспективных воздушных судов, широкий спектр авионики. Радиоэлектронный кластер корпорации будет представлен новыми вычислительными комплексами и системами хранения данных, аэродромным оборудованием, оптическими системами, средствами связи, комплексами радиоэлектронной борьбы и радиолокационными станциями.

Так, "Рособоронэкспорт" представит более 160 современных образцов военной техники и новейших высокоточных авиационных средства поражения. В масштабной кинетической инсталляции на стенде компании будут продемонстрированы многоцелевые истребители Су-35 и МиГ-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ и зенитный ракетный комплекс "Викинг" (экспортный вариант "Бука-М3"). На статической площадке можно будет ознакомится с самолетами МиГ-35, Су-35С, Су-34, Су-30СМЭ, в качестве моделей на стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

В воздухе и на земле посетители авиасалона увидят также учебно-боевые самолеты Як-130 и учебно-тренировочные Як-152, производством которых занимается Иркутский авиазавод. "С пилотажным тренажером самолета Як-130 можно будет ознакомиться на стенде ОАК в павильоне С-1. Многоцелевой истребитель Су-30СМ и учебный Як-130 производства корпорации "Иркут" будут представлены в экспозиции ВКС России и морской авиации ВМФ РФ", - сообщили в корпорации "Иркут".

Традиционно обширно будет представлена линейка машин "Вертолетов России" - это самый тяжелый в мире вертолет Ми-26Т2В, транспортно-десантный Ми-38Т, средние вертолеты Ми-171А2 и Ми-17В-5, транспортно-боевые Ми-24П и Ми-35М, боевой разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор", легкие вертолеты "Ансат" и Ка-226Т. На "статике" можно будет увидеть корабельный Ка-52К и экспортную версию "Ночного охотника" - Ми-28НЭ. Многоцелевой Ка-32А11ВС покажет тушение пожара с воздуха.

Чистое небо

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на МАКС-2019 натурные образцы машин из состава зенитного ракетного комплекса "Тор" и новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

На стенде концерна в павильоне D9 можно будет увидеть "комплекс нейтрализации БПЛА ROSC-1, трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", метеорологический радиолокатор ДМРЛ-3". Также там будут демонстрироваться средства радиолокации, связи и охраны критических объектов: радиолокационная станция (РЛС) обзора летного поля "Алькор", РЛС "Сова", радиолокационный комплекс охраны объектов "Барьер".

"На открытой выставочной экспозиции посетители увидят натурные образцы боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Тор-Э2" с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ, ЗРК "Тор-М2КМ" и автономный тренажер 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2", а также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", - сообщили на предприятии.

Также концерн покажет системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", комплексы средней дальности "Викинг" и "Витязь", малой дальности семейства "Тор", "Оса-АКМ1", морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", турельную установку "Гибка" и другую продукцию.

"Царь-двигатель" от Роскосмоса

Все основные предприятия Роскосмоса будут представлены на МАКС-2019 на объединенном стенде.

Так, НПО "Энергомаш" представит двигатель РД-171МВ для перспективной ракеты "Союз-5", который глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее назвал "царь-двигателем" за его мощность. Также будут представлены двигатель РД-191 для ракет-носителей "Ангара", модели двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет-носителей "Атлас" и "Антарес", рассказали в "Энергомаше".

На предприятии уточнили, что на стенде также будет представлена последняя модификация двигателя РД-276, изготавливаемого ПАО "Протон-ПМ" для российских космических грузовиков "Протон", и продукция других предприятий, входящих в интегрированную структуру ракетного двигателестроения.

Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на МАКС-2019, как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов. Показ состоится в рамках экспозиции "цифрового производства". Всего на стенде РКС будет представлено свыше 250 экспонатов.

В рамках экспозиции "Машина времени" посетители смогут познакомиться с "сервисами мониторинга и прогнозирования состояния объектов с использованием данных дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и новейших VR-технологий", разработками в области геоинформационных сервисов и технологий, в том числе аналитическими сервисами, основанными на информации, которая приходит от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

Полеты в невесомости

Обширную программу для посетителей авиасалона подготовил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. На земле будет представлена статическая экспозиция, в том числе Ил-76МДК, внутри фюзеляжа которого ЦПК организует мини-экспозицию со скафандрами для внекорабельной деятельности "Орлан". Кроме того, желающие смогут полетать на Ил-76МДК в невесомости, а на статической стоянке посмотреть на самолет Л-39 для специальной летной подготовки космонавтов и вертолет Eurocopter AS350.

В свою очередь, Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" организует для посетителей авиасалона виртуальную прогулку в открытом космосе с помощью 3D-симулятора. Также корпорация представит спускаемый аппарат "Союз ТМА-13", масштабные модели МКС, модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения, перспективной ракеты "Союз-5" и носителя сверхтяжелого класса, а также космического аппарата дистанционного зондирования Земли.

Беспилотная авиация

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что привезут в Жуковский экспортную версию хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии беспилотника "Орлан-10Е". Кроме того, БПЛА военного назначения представит группа компаний "Кронштадт", которая продемонстрирует на статической стоянке перспективный тяжелый беспилотник "Орион-2" и экспортный вариант "Орион-Э".

Впервые в отдельный павильон выделены экспозиции беспилотных авиационных комплексов и легкомоторной авиации общего назначения. Также на специально отведенных площадках будут выполняться демонстрационные полеты беспилотников и будут проходить выступления авиамоделистов.

Научно-деловая программа

"Рособоронэкспорт" пригласил на авиасалон 120 делегаций из 65 стран мира. Компания проведет для представителей иностранных заказчиков более 50 презентаций продукции для ВВС и около 30 - средств ПВО. В рамках деловой программы спецэкспортер планирует провести переговоры с более чем 40 иностранными делегациями, возглавляемыми министрами обороны, командующими ВВС и ПВО, начальниками генеральных штабов и их заместителями. Ряд представителей партнеров смогут поучаствовать в ознакомительных полетах на самолетах МиГ-35, Як-130 и Су-30СМ, а также на среднем многоцелевом вертолете Ми-38.

Среди крупнейших мероприятий деловой программы - III Евразийский аэрокосмический конгресс, конференция "Авиационные кластеры России и Европы", круглый стол "Интеграция беспилотных авиационных систем в сферу гражданской авиации России", форум "Российско-китайское сотрудничество", семинар Ростеха по качеству поставок комплектующих и конференция по беспилотникам "Беспилотная авиация - из настоящего в будущее".

"Впервые на МАКС сформирован раздел "Авиационные регионы России", в рамках которого коллективные экспозиции представят Самарская и Ульяновская области, Татарстан и Пермский край", - отметили в компании "Авиаслон".

Также во время выставки пройдут ряд научно-практических конференций, в том чсиле секция "Научные задачи НЦМУ "Сверхзвук", сессия "Нацпроект "Наука", всероссийская научно-техническая конференция "Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники", а также международная конференция "Перспективные направления развития бортового оборудования гражданских судов".

Корме того, в Жуковском состоится торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов ежегодного конкурса "Авиастроитель года". Также на площадке салона будет организован спецраздел Future Hub, на котором будут представлены проекты студентов, молодых ученых и инженеров, вузов и образовательных фондов.