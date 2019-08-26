Минэкономразвития ухудшило показатели макропрогноза по России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики замедлятся, рост доходов населения сократится, ухудшатся показатели промышленного производства и инвестиций. Об этом говорится в обновленной версии прогноза социально-экономического развития страны на 2019-2024 годы, который представил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Российская экономика после фактической остановки роста в первом квартале 2019 года на фоне дефицита совокупного спроса вернулась к росту. По итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%. На фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7% в 2020 году и 3,1-3,2% в 2021-2022 годах", - сказал Орешкин.

В прежнем варианте макропрогноза, опубликованном в апреле текущего года, министерство оптимистичнее оценивало темпы увеличения ВВП в 2020 году - на уровне 2%.

Планируется, что правительство 19 сентября даст свою оценку макропрогнозу. Однако некоторые зафиксированные в нем показатели не совпали с точкой зрения президента РФ Владимира Путина, высказанной в понедельник, 26 августа, на совещании по экономическим вопросам за несколько часов до презентации макропрогноза в Минэкономразвития.

Динамика роста экономики недостаточная

В ходе совещания Путин поставил задачу интенсифицировать развитие экономики.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", - сказал глава государства.

Президент выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения. "Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - сказал глава государства, отметив и положительные тенденции в экономике. В частности, он обратил внимание на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - подчеркнул он.

Сокращение инфляции

Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на конец 2019 года до 3,8% с 4,3%, ранее указанных в апрельской версии документа. Министерство планирует, что инфляция в 2020 году сократится до 3% вместо 3,8%, заложенных в апрельском документе, а в 2021-2024 гг. сохранится на целевом уровне в 4%.

По словам Орешкина, в обновленном прогнозе по инфляции министерство закладывает существенное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.

Снижение доходов населения

По оценке Минэкономразвития, рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в 2019 году приблизится к нулевой отметке, достигнув лишь 0,1%. Ранее министерство прогнозировало их рост на 1%. В 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности доходы, как отмечается в макропрогнозе, увеличатся на 1,5%.

Прогноз на 2021-2024 годы остался без изменений - рост на 2,2%, 2,3%, 2,3% и 2,4% соответственно.

Минэкономразвития повысило прогноз по росту реальной заработной платы в РФ в 2019 году до 1,5% с 1,1%, заложенных в апрельском прогнозе, а в 2020 году - до 2,3% вместо 2%. В 2021 году министерство ожидает снижения роста зарплаты до уровня 2,3% с 2,7%, в 2022-2023 годах прогноз снижен до 2,5% вместо 2,7%, в 2024 году рост составит 2,6% вместо ранее прогнозировавшихся 2,7%.

Кроме того, министерство ухудшило прогноз курса рубля. Он по итогам 2019 года был пересмотрен в сторону понижения - до уровня 65,4 руб. за доллар вместо 65,1 руб. за $1 в апрельском прогнозе.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля за $1 в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля за $1, в 2022 году - 66,5 рубля за $1 против 66,2 рубля за $1.

Прогноз на 2023 год также изменен до уровня 66,9 рубля за $1 с 67 рублей за $1, в 2024 году - до 67,4 рубля за $1 с 68,6 рубля $1.

Цены на нефть - фактор риска

Орешкин оценил риски на мировом нефтяном рынке как слишком серьезные. По его словам, Минэкономразвития понизило прогноз по цене нефти по итогам 2019 года до $62,2 за баррель с ранее прогнозировавших $63,4 за баррель. По оценке министерства, в 2020 году цены на нефть снизится до $57 за баррель вместо ранее предполагавшей цены $59,7 за баррель.

Согласно прогнозу министерства, цена на нефть в 2021 году снизится до $56, в 2022 году цена на нефть ожидается на уровне $55, в 2023 году - $54, в 2024 году - $53 за баррель.

В связи с этим Орешкин предостерегает от траты средств Фонда национального благосостояния. "У нас котировки нефти упали ниже 60 долларов за баррель, а если мы уйдем ниже 50 [долларов за баррель], то ничего накапливаться не будет, поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит", - сказал Орешкин.

Промышленность и инвестиции - прогноз неутешительный

Минэкономразвития сохранило прогноз по росту промпроизводства в РФ на 2,3% в 2019 году, но снизило с 2,6% до 2,4% в 2020 году. Прогноз по 2021 году понижен с 2,9% до 2,7%, на 2022 год оставлен на прежнем, апрельском уровне в 2,9%, на 2023 год он снижен с 3,1% до 3%, на 2024 год - с 3,2% до 3,1%.

Орешкин сообщил также, что Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в РФ в 2019 году с 3,1% до 2%, а в 2020 году - с 7% до 5%. Прогноз по 2021 году скорректирован в сторону повышения по сравнению с апрельскими данными (6,5% роста против 6,3%), прогноз на 2022-2024 годы оставлен без изменения (5,8%, 5,6% и 5,3%, соответственно).

Риски рецессии

Как заявил министр, экономика России может войти в рецессию в 2021 году в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребительского кредитования.

"Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов (смягчение ДКП Банком России) расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% год к году в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию, в таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%", - заключил Орешкин.