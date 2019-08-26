СМИ: ExxonMobil обжаловала $2 млн штрафа за нарушение санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Американская нефтедобывающая корпорация ExxonMobil оспорила в суде штата Техас штраф в размере $2 млн, наложенный на нее за нарушение режима санкций, введенных США против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил в понедельник специализированный ресурс правовой информации Law360.

По его данным, ExxonMobil в понедельник направила в федеральный суд в Техасе ходатайство о признании недействительным решение Министерства финансов США о взыскании с компании крупного штрафа. ExxonMobil аргументировала свою позицию тем, что на момент заключения с российской компанией "Роснефть" соглашений, вызвавших нарекания американского Минфина, санкции Соединенных Штатов действовали в отношении Игоря Сечина, но не в отношении возглавляемой им российской компании.

В июле 2017 года стало известно, что Министерство финансов США начислило ExxonMobil штраф в размере $2 млн под предлогом нарушения компанией введенных ранее Вашингтоном антироссийских санкций. Руководство компании тогда выразило несогласие с данным решением и заявляло о намерении его оспорить.

ExxonMobil приняла решение о выходе из совместных проектов с "Роснефтью". Это произошло после того, как во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России. 27 августа прошлого года вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ по "делу Скрипалей". Под запрет подпадает экспорт в РФ продукции двойного назначения, товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электроники и компонентов из нефтегазовой отрасли.