FT: дочка "Ростеха" подала иск к Boeing за нарушение контракта на поставки 737 MAX

ТАСС, 27 августа. Дочернее предприятие госкорпорации "Ростех" - лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" - подала иск в суд окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на компанию Boeing, обвинив корпорацию в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8, полеты которых в настоящее время приостановлены по всему миру. Такое исковое заявление, поданное клиентом американской авиакомпании, стало первым для Boeing, во вторник сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы суда.

"Авиакапитал-сервис", отмечает издание, в исковом заявлении подчеркнула, что "две катастрофы, унесшие жизни людей (в Индонезии и Эфиопии - прим. ТАСС), были вызваны халатностью со стороны Boeing не только в результате разработки самолета [737 MAX 8], при которой были допущены ошибки, но также и утаиванием критически важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации".

Дочернее предприятие "Ростеха" до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте этого года заказало 35 самолетов этой серии, но теперь настаивает на отмене данной сделки, указывает "Файненшл таймс". Российская компания требует вернуть ей сумму в размере $115 млн, в которую входит внесенная по сделке предоплата $35 млн с процентами, а также компенсация в $75 млн за упущенную прибыль. Кроме того, компания намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, сумма которого не указывается.

Как указал в интервью изданию адвокат российской компании Стивен Маркс, Boeing предложила ранее выплатить компенсацию, однако ее размер оказался недостаточным. По его словам, в настоящее время ряд других клиентов американской корпорации готовит схожие иски.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.