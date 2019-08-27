{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуме заявили, что повышение зарплат шахтеров поможет росту добычи угля в России

Минэнерго России готовит обновленную программу развития угольной отрасли страны, которая предусматривает рост добычи угля до 550-670 млн т к 2035 году

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Увеличение размера заработной платы шахтерам поможет выполнению целей обновленной программы развития угольной отрасли к 2035 году. Отрасль технически готова к повышению объема добычи, отметил в беседе с ТАСС депутат Госдумы РФ, Герой Труда, посол мирового чемпионата WorldSkills в Казани Владимир Мельник.

Минэнерго России готовит обновленную программу развития угольной отрасли в России, которая предусматривает рост добычи угля в стране до 550-670 млн т к 2035 году. Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак на встрече с президентом РФ, рост добычи в основном будет обусловлен увеличением потребления угля в ЖКХ. В сентябре документ должен быть представлен в правительство.

"Производительность высокая, добывать можно, просто все зависит от организации труда и от горно-геологических условий в нашей профессии. Техника позволяет, люди готовы работать, повышение зарплаты тоже повлияет", - сказал он, назвав задачу по увеличению добычи реально достижимой.

По его словам, отрасль технически готова к достижению данного показателя, сотрудники предприятий имеют необходимые навыки для этого.

"Достичь возможно, современная техника позволяет добывать. Бригада, в которой я работал, добывала 707 тыс. т угля. Это был месячный рекорд у нас. Когда я уже ушел из бригады, и 1 млн т, и 1,5 млн т в месяц добывали одной бригадой", - добавил он.

Минэнерго и Минэкономразвития прогнозируют, что в 2019 году добыча угля в России превысит 450 млн т. При этом Минэнерго отмечало, что добыча угля на данный момент продолжает увеличиваться с приростом более 20 млн т в год. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в первые шесть месяцев текущего года добыча составила 212,1 млн т, что на 0,8% ниже, чем годом ранее.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияМельник, Владимир Иванович
FT: дочка "Ростеха" подала иск к Boeing за нарушение контракта на поставки 737 MAX
Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" обвинила корпорацию в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8, отмечает газета
Читать полностью