Разработчики рассказали о сроках внедрения в аэропорты России систем распознавания лиц

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Крупные аэропорты России уже тестируют алгоритмы распознавания лиц, в том числе технологию FindFace компании NtechLab и других разработчиков, массовое развертывание системы может занять до полутора лет, сообщил ТАСС генеральный директор NtechLab Александр Минин.

По его словам, в настоящее время компания ведет переговоры по внедрению своей технологии для обеспечения безопасности аэропорта, контроля входной и внутренних зон. С какими аэропортами идет обсуждение, Минин назвать отказался до объявления конкурсов. "Ведутся переговоры, но мы пока не можем раскрыть информацию. Сейчас идут пилотные проекты, мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров. Если говорить о крупных аэропортах России, можно так аккуратно сказать, я думаю, что до конца 2019 года - начала 2020 года будут уже известны результаты пилотных проектов и мы сможем что-то публично сказать", - отметил Минин.

В компании VisionLabs (среди инвесторов АФК "Система" и Сбербанк), являющейся одним из ключевых российских разработчиков технологии распознавания лиц, ТАСС подтвердили, что их разработка также тестируется в аэропортах, не уточняя в каких. "Проекты разные, некоторые находятся в стадии переговоров, а некоторые уже в стадии пилотной эксплуатации", - сказал ТАСС коммерческий директор компании Илья Романов.

По его словам, компания ведет активную работу с российскими и зарубежными аэропортами по внедрению системы распознавания лиц. В частности, в Домодедово уже запущен точечный проект в бизнес-зале авиакомпании S7 Airlines. "Мы активно работаем с российскими и зарубежными аэропортами. Сейчас в работе проекты в России, на Ближнем Востоке, в Северной и Латинской Америке. За рубежом проекты реализуем совместно с локальными партнерами", - добавил Романов. На вопрос, обсуждается ли внедрение технологии в целях обеспечения безопасности в основных зонах аэропортов, в VisionLabs отвечать отказались.

"Центр речевых технологий" (ЦРТ, контролируется Сбербанком) уже имеет успешный опыт реализации проектов по оснащению аэропортов данной технологией, в частности разработка компании - биометрическая система распознавания лиц "Визирь" - уже функционирует в аэропортах Сахалинской области и в Саранске. В ЦРТ агентству ТАСС также подтвердили, что компания ведет переговоры по внедрению системы в крупных аэропортах России.

Развертывание системы

Сам процесс развертывания системы, по словам главы NtechLab, обычно занимает порядка полугода, однако реалистичный срок - порядка 1,5 лет, с учетом срока завершения пилотных проектов, а также необходимости внесения изменений в правила и процедуры соблюдения безопасности на объектах, а также коррекции существующего законодательства - например, в части постановки в паспортах штампа о пересечении границы. "Аэропорты хорошо насыщены камерами с высоким качеством изображения. При этом часть из них работают в сложных для распознавания условиях. Самыми сложными элементами являются входные группы: алгоритмы распознавания лиц для таких камер должны быть способны работать при различных погодных условиях, засветах и одновременно анализировать огромные потоки людей в кадре, в том числе с учетом частичных перекрытий лица. Для таких локаций необходимо особенно тщательно выбирать поставщиков камер и продумывать вопросы интеграции с системами безопасности аэропорта для мгновенного реагирования. Я думаю, максимум от полугода до года с момента окончания пилота - реалистичные сроки для полноценного развертывания, да", - добавил он.

Основная сложность, по мнению главы NtechLab, заключается именно в интеграции, так как распознать преступника или нарушителя не сложно. "Систему в аэропорту можно развернуть за несколько дней на тех камерах, которые уже сейчас есть, плюс установить новые в зависимости от масштабов задачи и территории. Основная сложность заключается в выстраивании интеграции, процессов обработки информации. Что происходит в момент, когда мы обнаруживаем преступника или потенциального террориста? Кто должен реагировать на человека на подходе к аэропорту, кто и что в этот момент должен делать? На самом деле ситуация очень непростая, потому что в зависимости от того, кого мы нашли - террориста, хулигана, вора, уголовника или потенциально вооруженного человека - должны реагировать разные службы", - отметил он.

Осторожны с потенциальными сроками внедрения систем и в VisionLabs. "У каждого аэропорта своя внутренняя инфраструктура со своими особенностями, поэтому времени на установку и настройку системы уходит от одной недели до нескольких месяцев", - отметил коммерческий директор компании Илья Романов.

Аэропорты не спешат раскрывать карты

Среди аэропортов московского авиаузла - Шереметьево, Домодедово и Внуково, общий пассажиропоток которых в 2018 году достиг 96,2 млн человек, наиболее прогрессивен в вопросе внедрения системы распознавания лиц аэропорт Домодедово. "Домодедово уже протестировал технологию автоматического распознавания лиц. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей. Планируется, что вскоре технология будет использоваться в зонах входного и предполетного досмотров", - сказал ТАСС представитель аэропорта. Следующий шаг в расширении использования этой технологии в Домодедово - тестирование и запуск идентификации и по лицу при прохождении предполетных процедур, добавил он.

В пресс-службе Шереметьево ТАСС сообщили, что конкретных планов по использованию технологии пока нет. "Конкретных планов нет. Будут - объявим", - сказал собеседник агентства. Во Внуково ТАСС сообщили, что пока не планируют внедрять систему распознавания лиц, в холдинге "Аэропорты регионов", объединяющем несколько региональных аэропортов, от комментариев воздержались.

Между тем, у компании NtechLab как технологического партнера Ростеха есть возможность реализовать свое решение на базе аэропорта Жуковский, который также находится в акционерном контуре госкорпорации. В целом, по мнению Ростеха, технология NtechLab может быть использована как для обеспечения безопасности в аэропорту, так и для паспортного контроля, если будет создана соответствующая нормативная база. "Мы рассматриваем вариант интеграции технологий NtechLab в бизнес-процессы аэропорта Жуковский, находящемся в акционерном контуре госкорпорации "Ростех", - сказал ТАСС представитель Ростеха.