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ЦБ Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года

Национальная валюта КНР продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта, отмечают эксперты

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

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По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал "Ицай".

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