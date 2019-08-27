Новосибирская компания "РиМ" вложит 100 млн рублей в площадку "Сибтекстильмаша"

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Новосибирское научно-производственное предприятие "Радио и Микроэлектроника" (НПО "РиМ"), специализирующееся на производстве приборов учета электроэнергии, инвестирует в развитие своей площадки, расположенной на территории завода "Сибтекстильмаш", около 100 млн рублей в 2019 году, вложения необходимы для серийного производства оборудования для цифровых трансформаторных подстанций. Об этом ТАСС во вторник рассказал генеральный директор компании Евгений Букреев.

В июле ТАСС сообщал, что шесть новосибирских компаний, в том числе НПО "РиМ" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" создали и зарегистрировали промышленный кластер "Цифровая энергетика", который позволит производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей, а к 2025 году втрое - до 15 млрд рублей в год - увеличить объемы производства.

"В настоящее время у нас на площадке "Сибтекстильмаша" производственные площади составляют в сумме порядка 20 тыс. кв. м, год назад было 7-8 тыс. кв. м. Мы готовим площади для того, чтобы выйти из пробных партий коммуникационной аппаратуры для цифровых трансформаторных подстанций в серийное производство", - рассказал Букреев. Он добавил, что в общей сложности в развитие промплощадки за два года будет вложено порядка 200 млн рублей.

"Инвестиции в площадку в 2019 году составят около 100 млн рублей. Компания "Рим-Мет" [входит в НПО "РиМ"' до конца года освоит вторую очередь, это более 1,1 тыс. кв. м территории, что позволит выпускать металлические корпуса для щитового оборудования. Стоимость оборудования для второй очереди - 30 млн рублей, третью очередь запустим уже в 2020 году", - уточнил Букреев. Он добавил, что за последние четыре месяца на НПО "РиМ" было создано 75 новых рабочих мест, в настоящее время на предприятии работают более 600 человек.

Площадка завода "Сибтекстильмаш" - в прошлом промышленного гиганта - расположена в Ленинском районе Новосибирска, она является одной из крупнейших промплощадок города. В настоящее время на ее территории создается индустриальный парк.

О кластере

Кластер "Цифровая энергетика" учредили новосибирские предприятия "Радио и микроэлектроника", "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика", "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". В общей сложности в его состав вошли 14 компаний. Объединение будет производить продукты автоматизации управления режимами электрических сетей, продукцию, связанную с исполнением функций защиты объектов сетевого хозяйства, а также оборудование индивидуального учета электрической энергии.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года он включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.