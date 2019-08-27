Эксперты: протесты в Гонконге могут обрушить южнокорейский экспорт в Китай

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Затягивание антиправительственных выступлений в Гонконге окажет негативное влияние на южнокорейский экспорт. К такому выводу пришли специалисты Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли.

В докладе института, опубликованном во вторник, говорится, что в прошлом году южнокорейский экспорт в Гонконг составил $46 млрд долларов. Это четвертый показатель после поставок в Китай, США и Вьетнам. При этом 73% экспорта в китайский анклав приходятся на полупроводники. Далее следуют компьютеры, косметика, нефтепродукты, продукция нефтехимической отрасли.

82,6% объема импортированных в Гонконг южнокорейских товаров и материалов были реэкспортированы в Китай. Если исходить из их стоимости, то этот показатель достиг 94%.

Таким образом, противоречия между Гонконгом и материковым Китаем не могут не сказаться на южнокорейских компаниях, работающих с местным рынком, отмечает Институт международной торговли. Усугубление ситуации в связке с торговым конфликтом США и Китая приведет к резкому снижению цен на полупроводники и спаду спроса на китайском рынке, что еще больше осложнит ситуацию в Южной Корее.