"Дочка" Ростеха подтвердила подачу иска к Boeing для расторжения контракта на 737 MAX

"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Газета Financial Times (FT) 27 августа сообщила, что компания "Авиакапитал-Cервис" подала иск против Boeing в окружной суд округа Кук (штат Чикаго). В иске говорится о намеренном сокрытии информации американской корпорацией относительно летной пригодности Boeing 737 MAX 8, полеты которых в настоящее время приостановлены по всему миру.

Издание отмечает, что "Авиакапитал-Cервис" в исковом заявлении отметила, что произошедшие катастрофы в Эфиопии и Индонезии были вызваны халатностью со стороны Boeing. Речь идет не только о допущенных ошибках в результате разработки самолета, но также и об утаивании "важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации".

По данным FT, дочернее предприятие "Ростеха" до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте 2019 года заказало 35 самолетов данной серии, но теперь настаивает на отмене сделки. "Авиакапитал-Cервис" требует вернуть ей $115 млн. В эту сумму входит внесенная предоплата по сделке - $35 млн с процентами - и компенсация в $75 млн за упущенную прибыль. Российская компания также намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, его размер не указывается.