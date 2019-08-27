{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

"Дочка" Ростеха подтвердила подачу иска к Boeing для расторжения контракта на 737 MAX

Ранее газета Financial Times сообщила, что в исковом заявлении говорится о намеренном сокрытии информации американской корпорацией относительно летной пригодности самолетов этой серии
Boeing 737 MAX 8 AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Boeing 737 MAX 8
© AP Photo/Ted S. Warren

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Авиакапитал-Сервис" - лизинговая "дочка" Ростеха - подтвердила подачу иска к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX, сообщил ТАСС представитель компании.

На эту тему
Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Газета Financial Times (FT) 27 августа сообщила, что компания "Авиакапитал-Cервис" подала иск против Boeing в окружной суд округа Кук (штат Чикаго). В иске говорится о намеренном сокрытии информации американской корпорацией относительно летной пригодности Boeing 737 MAX 8, полеты которых в настоящее время приостановлены по всему миру.

Издание отмечает, что "Авиакапитал-Cервис" в исковом заявлении отметила, что произошедшие катастрофы в Эфиопии и Индонезии были вызваны халатностью со стороны Boeing. Речь идет не только о допущенных ошибках в результате разработки самолета, но также и об утаивании "важной информации от американского авиарегулятора при прохождении сертификации".

По данным FT, дочернее предприятие "Ростеха" до приостановки полетов 737 MAX 8 в марте 2019 года заказало 35 самолетов данной серии, но теперь настаивает на отмене сделки. "Авиакапитал-Cервис" требует вернуть ей $115 млн. В эту сумму входит внесенная предоплата по сделке - $35 млн с процентами - и компенсация в $75 млн за упущенную прибыль. Российская компания также намерена добиться от Boeing выплаты штрафа, его размер не указывается.

Теги
СШАРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
Власти Петербурга сообщили, что Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM
Завод был открыт в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн
Читать полностью