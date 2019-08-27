Хабаровский край заключит на ВЭФ соглашения с нефтегазовыми компаниями

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют заключить на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре, соглашения с нефтегазовыми компаниями о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития Виктор Калашников.

"В этом году в рамках участия Хабаровского края в мероприятиях Восточного экономического форума мы планируем подписание соглашений о сотрудничестве с ПАО "ВТБ", ПАО "Газпром Нефть", АО "Нефтегазхолдинг". Соглашения направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития края, укрепление его экономического и социального потенциала", - сказал Калашников.

На ВЭФ, состоявшихся ранее, край заключил более 40 соглашений, напомнил Калашников. В 2018 году при содействии Хабаровского края было подписано рамочное соглашение между АО "Гражданские самолеты Сухого" и ПАО "Аэрофлот" на поставку региональных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, производимых в Комсомольске-на-Амуре в филиале АО "Гражданские самолеты Сухого". Хабаровский край также заключил соглашение с ПАО "Русолово" о строительстве на территории региона горнодобывающего предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения. При реализации этого проекта планируется создание 1 тыс. рабочих мест.

Во время форума представители региона обсудят новые меры поддержки частных инвестиций на Дальнем Востоке, подведут итоги внедрения преференциальных режимов для края, рассказал Калашников. Ключевым для региона на форуме также станет обсуждение мероприятий Национальной программы развития Дальнего Востока.

"Большой интерес представляют и вопросы реализации национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента РФ №204. Указ влечет за собой большой объем работы и касается важнейших сфер жизни. Достижение непростых целей, определенных указом, возможно только при объединении усилий органов власти всех уровней, бизнеса, общественных организаций, научного сообщества. Поэтому так важно его обсуждение на площадках форума", - добавил Калашников.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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