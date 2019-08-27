Технопарк "Русский" представит на ВЭФ российско-китайский акселератор

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Технопарк "Русский" на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, презентует российско-китайский акселератор, который должен помочь российским компаниям в выходе на рынок КНР. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор технопарка Дмитрий Боровиков.

"На ВЭФе будет презентован российско-китайский акселератор, который мы запускаем вместе с Центром НТИ по нейротехнологиям, [виртуальной и дополненной реальности] VR/AR ДВФУ, Ассоциацией "Российско-китайский центр инновационного предпринимательства" и отраслевым союзом "Нейронет" <...> В этом году мы запустили полный портфель наших сервисов, ядром которых является акселерационная программа технопарка "Русский", уже прошел первый поток акселератора <...> Мы понимаем, что на Дальнем Востоке несколько потоков бизнес-акселераторов, нацеленных на российский рынок, мы еще сможем провести, но <...> намного эффективнее пользоваться нашим географическим положением и быть реальным помощником и мостом для проектов со всей страны по работе с Азией", - рассказал Боровиков.

По его словам, за год, прошедший с прошлого форума, резидентами технопарка стало 15 новых компаний, сформирован пул инвестиционных предложений на 600 млн рублей и подготовлен к открытию современный коворкинг площадью 1 тыс. кв. м на 11 этаже главного здания Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Технопарк "Русский" был открыт на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Фондом "Сколково" в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 сентября 2017 года. Его резидентами становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и виртуальной реальности. При технопарке работает несколько офисов крупных технологических партнеров, среди них Сбербанк, "Инсистемс", ДНС. По итогам четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года во Владивостоке президент РФ Владимир Путин утвердил ряд поручений, которые касались в том числе развития технопарка "Русский".

Боровиков рассказал, что первый акселератор проходил 2,5 месяца в Хабаровске и Владивостоке, в нем приняло участие 12 проектов, отобранных из более чем 300 заявок. 29 июня состоялась презентация, на которую были приглашены инвесторы и на которой проекты показали свой рост за 2,5 месяца.

"Наши резиденты подготовили пул инвестиционных запросов почти на 600 млн рублей", - отметил Боровиков, добавив, что итоги работы акселератора будут подведены на ВЭФ.

Важным шагом, по его словам, станет презентация на ВЭФ концепции Инновационного научно-технологического центра, ядром которого станет технопарк. Деталей презентации Боровиков не раскрыл, заметив, что одной из ее частей станет видение и наполнение будущего отдельного здания для технопарка "Русский".

Косметика и технология горения

Технопарк на пятом юбилейном ВЭФ будет представлен в нескольких аспектах, рассказал Дмитрий Боровиков.

"Мы являемся составной частью большого стенда ДВФУ вместе с ключевыми партнерами - с Фондом "Сколково", который является генеральным партнером технопарка, и Дальневосточным фондом высоких технологий, у нас общая экспозиция, где мы показываем лучшие прорывные технологические проекты <...> Мы выставляем несколько своих проектов на секции "Территория инноваций" Росконгресса и делаем сессию по работе с Китаем, так как глобальная миссия технопарка - стать эффективным мостом по работе с Азией, и Китай у нас один из приоритетов работы", - рассказал директор технопарка.

На площадке "Территория инноваций" гости форума смогут увидеть проекты резидентов технопарка. Здесь будут представлены компания "Примкосметика", которая разработала серию косметики с экстрактом голотурий или трепангов под брендом "Пентакан", и лаборатория Flamelab. Ее разработка - современная технология сжигания топлива для отопления и приготовления пищи, которая позволяет добиться его максимальной эффективности. Команда реализовала высокоэффективный беспламенный режим работы, используя специальные пористые металлокерамические каркасы.

В рамках совместной выставочной экспозиции ДВФУ, технопарка и партнеров Фонда "Сколково", Дальневосточного фонда высоких технологий свои проекты также представят резиденты технопарка "Русский". Боровиков не стал раскрывать все карты, добавив, что среди них будет разработчик интеллектуальной модульной системы автоматизации бизнес-процессов в области промышленной безопасности, компания Visitech и компания Hotlead, которая оказывает сервис облачной телефонии для бизнеса. Так как технопарк является ядром создаваемого инновационного научно-технологического центра ДВФУ, он будет также представлен в павильоне "Русский: Молодежь, Наука, Инновации" на "Улице Дальнего Востока".

Рост числа резидентов

К юбилейному ВЭФ технопарк "Русский" подходит с серьезными достижениями: число резидентов пополнилось 15 новыми компаниями, действуют соглашения с крупными институтами развития и регионами Дальнего Востока, а также состоялась первая существенная сделка по инвестициям в компанию-резидента технопарка, рассказал Боровиков.

"За год с прошлого ВЭФ произошли принципиальные изменения. Сейчас у нас 70 технологических компаний, они создали 467 рабочих мест, 43% проектов входят в IT-кластер. У нас произошла первая существенная сделка в нашу компанию и резидента "Сколково" Hotlead", - рассказал Боровиков. Он уточнил, что компания Hotlead, разработчик сервиса облачной телефонии, была представлена в молодежном павильоне "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ в 2018 году, где ее представители и познакомились с делегацией Дальневосточного фонда высоких технологий. Инвестиции в размере 75 млн рублей стали первой сделкой фонда, отметил Боровиков.

Среди заметных проектов резидентов-новичков он отметил 11 компаний, прошедших первый поток акселератора: проект умных чат-ботов Tomoru, конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта Aiger, активный экзоскелет компании "Экзотехнологии" и другие. "Кроме этого, у нас уже 40 партнерских организаций, это все федеральные институты развития, все дальневосточные институты развития - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Мы становимся центром координации развития высоких технологий на Дальнем Востоке. У нас действуют соглашения с 10 высшими исполнительными органами субъектов РФ по Дальнему Востоку, в том числе с Бурятией", - сказал глава технопарка.

Боровиков уточнил, что технопарк "Русский" является полноправным членом и сотрудничает с Ассоциацией ASPA (Ассоциация азиатских технопарков, Asian Science Parks Association), с Ассоциацией зон высоких и новых технологий "Шелковый путь", а также вступил в глобальное сообщество университетских бизнес-инкубаторов Ubi Global. Кроме того, в мае у технопарка появился первый иностранный партнер, компания из Шеньжэня (КНР) Hangzhou PUQI Technology, которая работает в сфере венчурных и ангельских инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, содействуя созданию новых разработок.

Среди достижений он также назвал второе место команды ДВФУ по подводной робототехнике на международных соревнованиях в Сан-Диего (США) RoboSub, входящей в структуру технопарка лаборатории подводной робототехники и запуск программы стажировок для студентов. "2700 студентов ДВФУ за последние полгода приняли участие в наших форматах, это беспрецедентная история, такого в университете никогда не было <...> Мы очень хотим, чтобы технопарк стал одной из основных причин, по которым студенты со всей страны, а в будущем со всего мира, поступали в ДВФУ", - отметил Боровиков.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.