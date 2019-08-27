СМИ: Китай представит на МАКС-2019 зенитный лазерный комплекс и ударный беспилотник

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Более 20 китайских компаний представят свои новейшие разработки на открывающемся во вторник Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Как сообщила газета Global Times , на стенде страны будут представлены зенитный лазерный комплекс LW-30, самолет-амфибия AG600, истребитель JF-17, а также ударный беспилотник.

Зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30 мощностью 30 кВт разработан Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC). Как отмечает издание, он состоит из автомобиля радиолокационного управления и связи, машины с боевым лазером и машины со вспомогательным оборудованием. Лазер может использоваться для поражения оптико-электронных средств наведения высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет и других воздушных целей.

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) представит ударный беспилотник Wing Loong-2 (китайское название "Илун-2", также известен как Pterodactyl 2) большой продолжительности полета типа MALE (medium-altitude long-endurance). Кроме того, будет представлено ракетное вооружение, которое способен применять этот аппарат.

Посетители стенда КНР также смогут осмотреть модели российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 и самолета амфибии AG600, максимальная взлетная масса которого составляет 53,5 тонны.

14-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском и завершится в воскресенье. В первые три дня салон будет открыт для посещения специалистами и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Общая площадь экспозиций составит 26,5 тыс. кв. м в павильонах и 45 тыс. - на открытых статических площадках.