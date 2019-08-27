Власти Петербурга сообщили, что Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Автоконцерн Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн.

"По GM <…> идут переговоры с Hyundai, по крайней мере, они проявляли интерес", - сказал Елин.

Федеральная антимонопольная служба 14 января 2019 года удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия "Юнисон" о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге. В ноябре 2018 года тогдашний вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан сообщил, что новый покупатель завода планирует возобновить производство автомобилей. Елин ранее говорил, что закрытие сделки ожидается этой весной.

Однако позже Елин сообщил ТАСС, что сделка по продаже завода GM в Санкт-Петербурге будет экономически целесообразной только при условии подписания автопредприятием "Юнисон" (планируемый покупатель площадки) специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ. Собеседник уточнял, что СПИК может быть подписан, только если предприятие берет на себя выполнение определенных высокотехнологичных операций, например, производство коробки передач, поясняя, что на существующем заводе эти технологические операции выполнять невозможно.

О заводе

Завод GM в 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

В Петербурге также размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. За 2018 год предприятия города выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 8,5% больше, чем за 2017 год. По данным городского комитета по промышленной политике и инновациям, доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России в 2018 году составила 23,5%.

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