Легализация бизнеса АЗС в Дагестане кратно увеличила налоговые поступления

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Работа по легализации бизнеса в сфере автозаправочных станций в Дагестане привела к кратному увеличению налоговых поступлений в бюджет республики, а также выводу из тени значительного количества рабочих мест. Об этом сообщил во вторник ТАСС на международном молодежном форуме "Машук" глава правительства Дагестана Артем Здунов.

"У нас кратно увеличились налоговые поступления от них (от АЗС - прим. ТАСС), из тени мы вывели рабочие места, потому что у нас есть крупные республиканские сети, где на АЗС присутствует разная инфраструктура и там работает, конечно, не по одному-два человека. То есть, мы выросли кратно и по числу работающих, которые вышли из тени, и по налоговым доходам", - сказал Здунов, не уточнив сумму дополнительных налоговых поступлений.

Руководство Дагестана в конце февраля - начале марта 2018 года призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из тени и работать законно. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года глава республики Владимир Васильев сообщал ТАСС, что из тени удалось вывести более 40 АЗС.